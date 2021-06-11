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Трагедія на дитячому майданчику: батько втратив рівновагу й випадково вбив трирічну дочку

9:57 11 червня 2021
дитячий майданчик

У Новій Зеландії стався нещасний випадок на дитячому майданчику, у результаті якого загинула трирічна дівчинка.

Як повідомляє Independent, під час гри трирічної дівчинки з татом на дитячому майданчику батько втратив рівновагу й впав на дитину.

Видання уточнює, що нещасний випадок стався у місті Аппер-Хатт.

Батько й донька грали на обертовому пластиковому кільці, підвішеному над землею. Раптово батько втратив рівновагу й впав на голову дівчинці.

Дитина отримала серйозні травми голови, шиї, головного та спинного мозку. Помітивши кров біля носа дочки, батько доставив її в медичний центр, проте вже по дорозі в клініку вона зблідла й перестала реагувати.

Лікарі констатували смерть дівчинки.

У поліції зазначили, що смерть дитини не була пов'язана з несправністю обладнання дитячого майданчика.

Нагадаємо, місяць тому у казахському місті Уральську вісім дітей отримали травми на атракціоні в парку культури і відпочинку. Причиною їхнього падіння стала різка зупинка атракціону.

А в краматорському парку «Ювілейний» відбувся страшний нещасний випадок на атракціоні «Голка».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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