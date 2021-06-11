Дає зрозуміти, що Україні шлях до НАТО закритий: в Росії пояснили які «прапорці» виставляє Путін перед переговорами з Байденом

Президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх імперських амбіцій щодо України. Це показало останнє інтерв'ю глави Кремля, в якому він окреслив коло тем для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив російський військовий експерт Вадим Лукашевич.

На думку Лукашевича, інтерв'ю Путіна розраховане на країни НАТО і в першу чергу на Байдена. Путін згоден говорити про екологію, зміни клімату, боротьбу з тероризмом, але питання України не обговорюється.

Глава Кремля має намір відразу показати Байдену, що Україна — це сфера впливу та інтересів Росії.

«Треба українцям розуміти, що в голові Путіна Україна і Білорусь — це і є Росія, ви просто трохи заблукали, але ми все поправимо. Звідси й такий постімперський синдром, коли ми намагаємося зібрати всі наші колишні землі: Прибалтику не вийде, Казахстан та середньоазіатські республіки під питанням, але ось Україна — це останній форпост, тому що без неї Росії як імперії немає. І за те, щоб підім'яти під себе Україну, Росія буде стояти до кінця», — сказав експерт.

Лукашевич зазначив, що як і раніше, зараз росіян можна налякати НАТО. І постійні висловлювання Кремля про те, що ракетам НАТО буде з України ближче летіти до Москви, створюють в Росії громадську думку й вона не на боці України.

Нагадаємо, інтерв'ю Путіна вийшло напередодні його зустрічі з президентом США Джо Байденом. Передбачається, що однією з тем переговорів стане Україна.

На думку політолога Андрія Піонтковського, Байден має намір на зустрічі пояснити Путіну, ціну, яку Росії доведеться заплатити за вторгнення вглиб України.

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