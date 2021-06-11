Жінка прокинулася після десятимісячної коми та виявила, що стала мамою

Італійка Кристина Розі прийшла до тями після десятимісячної коми, в яку впала після того, як перенесла раптовий серцевий напад. І виявила, що стала матір'ю.

Як повідомляє видання La Nazione, на момент, коли жінка поринула в кому, вона була на сьомому місяці вагітності. Рятуючи матір і дитину, якій загрожувала нестача кисню, лікарі провели термінову операцію кесаревого розтину в одній з клінік Австрії. Дівчинку назвали Катериною. Це первісток Кристини.

Першим словом, яке сказала 37-річна італійка, коли прокинулася, було «мама». Рідні вже й не очікували, що все закінчиться благополучно. 42-річний чоловік Крістіни Габріеле каже, що їхня сім'я перенесла стільки страждань, а тепер до них прийшла справжня радість. Вони вважають це дивом.

Фото Daily Mail / La Nazione

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