Саміт жінок на пляжі: як дружина Бориса Джонсона приймала першу леді США

У четвер, 10 червня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та його дружина Керрі приймали у Корнуоллі президента США Джо Байдена з дружиною Джилл. Як уже повідомляли «ФАКТИ», американський лідер першим з учасників майбутнього саміту «Великої сімки» (G7) прилетів до Британії. Цей візит став початком восьмиденного європейського турне Байдена.

Керрі Джонсон явно була у захваті від ролі офіційної господині. Зовсім нещодавно вона обвінчалася з Борисом Джонсоном. І тепер у служби протоколу британського уряду немає жодних проблем із залученням Керрі до участі у заходах державного значення. До весілля вона була першою незаміжньою подругою прем'єр-міністра в історії Великобританії, яка влаштувалася на Даунінг-стріт, 10.

Поки Джонсон і Байден проводили важливі переговори, їхні дружини чудово провели час на пляжі. Погода була чудовою.

Місіс Джонсон обрала для прогулянки червону сукню з коротким рукавом від LKBennett за 460 доларів. Модель Sina з бавовни й шовку ідеально підійшла для сонячного дня. Образ доповнили червоні туфлі від Zara за 71 долар.

Коли леді вийшли на пляж, Керрі перевзулася у білі в'єтнамки. Джилл Байден пішла за її прикладом. На першій леді США була біла сукня в чорний горошок і чорний жакет.

Компанію жінкам склав маленький Вілфред Джонсон, син Бориса і Керрі. Малюк був у підгузку і чорній футболці.

Перед виходом на пляж місіс Джонсон пригостила американську гостю чаєм. «Так приємно побувати тут у Корнуоллі. Я тут вперше. Це дуже красиве місце і я заздрю тим, хто тут бував раніше», — сказала Джилл Байден під час короткого спілкування з журналістами.

Дружина президента США також зізналася, що з нетерпінням чекає на зустріч з Єлизаветою II й членами королівської родини.

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