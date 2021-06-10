Шойгу втратив сестру

У Росії повідомили про смерть сестри міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Лариси Шойгу.

Про це у соціальних мережах написав керівник фракції партії «Єдина Росія» Держдуми, до якої входила Лариса Шойгу, Сергій Нєвєров.

Сестрі міністра оборони, яка у російському парламенті представляла Туву, було 68 років.

Невдовзі була названа причина її смерті — інсульт на тлі коронавирусної хвороби. Цікавим є той факт, що, як повідомляє «Лента.ру», напередодні, 9 червня, Лариса Шойгу голосувала за проекти на засіданні нижньої палати парламенту Росії.

Раніше повідомлялося про смерть вдови народного артиста Росії Леоніда Філатова Ніни Шацької, якої не стало у віці 81 року

Фото з Вікіпедії.

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