Родич Меган Маркл: Вона ставить себе вище родини — ніби походить з іншого соціального класу

Поки у світі обговорюють розкол у британській королівській сім'ї, який внесли Меган Маркл і принц Гаррі, американському телеканалу Fox News дав інтерв'ю родич герцогині Сассекської. Він, попросивши зберегти у таємниці своє ім'я, розповів про стосунки Меган з її американськими родичами. Як відомо, Меган розірвала зв'язки з усіма своїми численними рідними — зокрема з батьком Томасом Марклом. Єдиною людиною, з якою вона продовжує спілкування, залишилася її мати Дорія Регленд. Хоча тепер Меган і Гаррі оселилися у США, це не означає, що вони стали ближчими до сім'ї Меган.

Родич Меган заявив, що розрив між нею та родиною — це повністю «її вибір». Сім'я не має наміру домагатися примирення, тому що вони не хочуть нав'язуватися «комусь, хто не бажає з ними розмовляти». «Ми більше ніколи не будемо розмовляти», — повідомило сімейне джерело.

За словами представника родини, Меган поводиться так, ніби вона походить з іншого соціального класу і вважає себе вищою за рідних.

Анонімний член сім'ї Меган заявив, що всі вони раді за Меган і Гаррі, у яких народилася друга дитина, та вітають їх з народженням дочки Лілібет Діани.

Раніше Меган публічно критикували її батько Томас, єдинокровна сестра Саманта та єдинокровний брат Томас-молодший.

Тим часом батько Меган публічно благає її дозволити нарешті побачити своїх онуків. Він заявив, що про народження Лілібет дізнався по радіо.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл таємно зв'язується з Кейт Міддлтон, щоб заручитися її підтримкою.

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