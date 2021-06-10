Всі організації Навального визнані у Росії екстремістськими та заборонені

Пізно увечері 9 червня Московський міський суд повністю задовольнив позов про визнання екстремістськими організаціями Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян (ФЗПГ) та громадський рух «Штаби Навального». Рішення було прийнято після багатогодинного засідання, яке проходило за закритими дверима.

Вказаним організаціям заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах та організовувати будь-які акції. ФБК та ФЗПГ рішенням суду ліквідовано. Діяльність «штабів Навального» повністю заборонена. Тим, хто вчиняє «умисні дії, що належать до продовження або повторного виникнення діяльності даної організації», загрожує до шести років позбавлення волі.

Пресслужба Мосміськсуду роз'яснила, що рішення підлягає негайному виконанню у частині припинення діяльності зазначених організацій. Майно ФБК, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, переходить у власність Російської Федерації.

Суд також погодився з доводами Московської міської прокуратури (позивач), що ФБК, ФЗПГ та «Штаби Навального» «формують умови для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації у Росії». Їхніми фактичними цілями є «створення умов для зміни основ конституційного ладу, зокрема з використанням сценарію «кольорової революції».

Закритий режим засідання суд пояснив «наявністю у справі секретних матеріалів». Адвокат Іван Павлов описав ці «чотири томи» як купу довідкової інформації, яка жодним чином не містить відомості, які стосуються поняття «державна таємниця».

На засідання суду 9 червня адвокати, що представляють інтереси прихильників Навального, привезли безліч клопотань, які насилу вмістилися у велику валізу. Захист просив розсекретити судовий процес, надати опозиціонерам доступ до позову прокуратури та залучити Олексія Навального, який знаходиться у колонії, до розгляду як зацікавлену особу.

Суд визнав, що права опозиціонера позов прокуратури не зачіпає та відмовився задовольняти як клопотання про його виклик, так й всі інші прохання адвокатів.

«Коли корупція — основа державної влади, борці з корупцією — екстремісти», — написав Олексій Навальний в Instagram одразу після рішення суду.

У захисту є 10 діб на оскарження постанови. Адвокати заявили, що неодмінно це зроблять. Однак надії на успішний результат практично немає.

«Цей процес починався під закон, що забороняє всім особам, які пов'язані з ФБК, обиратися. Прокуратура каже „йдіть міняйте владу не акціями, а виборами“, але в цьому ж процесі закривають доступ до виборів мільйонам росіян», — сказав адвокат Євген Смирнов.

Юрист каже про новий закон, який 4 червня підписав президент Росії Володимир Путін. Він тимчасово забороняє обиратися росіянам, які причетні до діяльності організацій, що були визнані у Російській Федерації екстремістськими або терористичними.

Визнання всіх структур Навального екстремістськими фактично ставить хрест на планах участі у виборах будь-якого рівня не тільки керівників та співробітників штабів, а й пересічних прихильників політика. Навіть тих, хто висловлювався на підтримку Навального у соцмережах, але не брав участі в акціях протесту. Керівники таких організацій позбавляються виборчого права на п'ять років, пересічні громадяни — на три роки.

Закон має на увазі, що співробітники та прихильники заборонених судом організацій не зможуть претендувати не тільки на депутатські мандати у Державній думі, але й на губернаторські посади, а також місця у регіональних законодавчих зборах та навіть муніципальних радах.

США та Великобританія одразу ж засудили судове рішення по організаціях Навального. «Цією дією Росія фактично криміналізувала один з небагатьох, що залишилися у країні, незалежних політичних рухів», — заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс. Вашингтон закликає Росію припинити називати екстремістськими ненасильницькі організації, припинити репресії проти Олексія Навального та його прихильників та дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо поваги та забезпечення прав людини й основних свобод.

Прайс вказав, що визнання ФБК та «штабів Навального» екстремістськими організаціями піддає ризику переслідування та ув'язнення їхніх співробітників, волонтерів та тисяч прихильників по всій Росії за здійснення основних прав людини, які гарантовані конституцією РФ.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб назвав рішення Мосміськсуду «спробою заборонити справжню політичну опозицію». «Рішення про те, що Фонд боротьби з корупцією є екстремістською організацією, є помилковим», — підкреслив Рааб. «Це перекручення та кафкіанська атака на тих, хто виступає проти корупції й підтримує ідею відкритого суспільства», — додав британський міністр.

Західні ЗМІ зазначають той факт, що Мосміськсуд виніс своє рішення всього за кілька днів до зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві. Відомо, що Байден має намір підняти під час саміту питання про переслідування Навального та дотримання прав людини у Росії. Заборону опозиційних організацій слід розглядати як очевидний сигнал, який Путін посилає Байдену напередодні переговорів. Російського лідера думка Заходу з цього питання не цікавить та не хвилює.

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