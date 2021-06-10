Гобелени Рафаеля опинилися під загрозою через голубів

Знамениті гобелени Рафаеля опинилися в небезпеці. У велику галерею королівського палацу Мадрида, де з кінця минулого року виставлені дев'ять творів мистецтва із зображенням сцен з «Діянь святих апостолів», занадилися голуби, які влітають у приміщення через відкриті для провітрювання вікна разом зі свіжим повітрям. Як пише видання The Guardian, це стало проблемою, оскільки птахи всюди залишають свій послід. На щастя, сліди їх життєдіяльності в основному знаходять на підлозі. Однак гобелени знаходяться під реальною загрозою.

Щоб відігнати голубів у галереї спеціально поставили ультразвукові пристрої. А вікна відкривають тепер під особливим контролем.

Експозиція присвячена 500-річчю від дня смерті знаменитого художника епохи Відродження. Гобелени створили у Брюсселі в середині XVI століття за оригінальними ескізами Рафаеля, які він створив на замовлення Папи Льва X для прикрашання Сикстинської капели. Гобелени ткали за малюнками, зробленими в повну величину.

Пізніше копії гобеленів стали замовляти європейські монархи — серед них король Іспанії Філіп II. У мадридської галереї виставлені саме вони.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter