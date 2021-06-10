26.98 / 27.17 32.76 / 33.11
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Гобелени Рафаеля опинилися під загрозою через голубів

9:46 10 червня 2021
Гобелен Рафаеля

Знамениті гобелени Рафаеля опинилися в небезпеці. У велику галерею королівського палацу Мадрида, де з кінця минулого року виставлені дев'ять творів мистецтва із зображенням сцен з «Діянь святих апостолів», занадилися голуби, які влітають у приміщення через відкриті для провітрювання вікна разом зі свіжим повітрям. Як пише видання The Guardian, це стало проблемою, оскільки птахи всюди залишають свій послід. На щастя, сліди їх життєдіяльності в основному знаходять на підлозі. Однак гобелени знаходяться під реальною загрозою.

Щоб відігнати голубів у галереї спеціально поставили ультразвукові пристрої. А вікна відкривають тепер під особливим контролем.

Експозиція присвячена 500-річчю від дня смерті знаменитого художника епохи Відродження. Гобелени створили у Брюсселі в середині XVI століття за оригінальними ескізами Рафаеля, які він створив на замовлення Папи Льва X для прикрашання Сикстинської капели. Гобелени ткали за малюнками, зробленими в повну величину.

Пізніше копії гобеленів стали замовляти європейські монархи — серед них король Іспанії Філіп II. У мадридської галереї виставлені саме вони.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гросу, Поплавський і Анастасія Захандревіч

«Виживуть тільки любовники»: Михайло Поплавський закрутив роман з Аліною Гросу

оля полякова олег винник

Винник «засвітився» вдома у Полякової

Форма збірної України

УЄФА заборонив патріотичний слоган на формі збірної України

maruv

«Вульгарщина та несмак»: в мережі розкритикували нове скандальне відео MARUV

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.