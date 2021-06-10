Ляпас Макрону: у заарештованого знайдено зброю

У Франції ЗМІ продовжують обговорювати інцидент з ляпасом, який отримав президент країни Еммануель Макрон 8 червня під час відвідування департаменту Дром. Згідно з останніми даними, поліція заарештувала двох осіб. Обом по 28 років. Їхні імена поки не називаються. Перший — той, хто відважив Макрону ляпаса, другий — той, хто знімав інцидент на відео.

У нього вдома під час обшуку поліція знайшла книгу Адольфа Гітлера «Майн кампф», середньовічний меч, кинджал та зареєстровану антикварну гвинтівку.

Незадовго до нападу на президента двоє чоловіків дали коментар одному з місцевих телеканалів. «Є речі, які хотілося б сказати Макрону, але не вийде. Франція у занепаді…» - заявив один з них.

ЗМІ стверджують, що чоловік, який відважив Макрону ляпаса, цікавиться французьким середньовіччям, захоплюється монархією та вкрай правими політиками. У нього є акаунт в Instagram, де він називає себе членом національної федерації історичних єдиноборств, публікує селфі у середньовічних костюмах й з довгим мечем у руці, який було знайдено під час обшуку.

На відео, яке 8 червня облетіло весь світ, чоловік, який напав на президента Франції, вигукує: «Покінчимо з Макронією!» (Інший варіант перекладу — «Геть макронізм!». — Ред.)

Однак перед цим чоловік кидає ще один клич: «Монжуа та Сен-Дені!». Ця фраза використовувалася деякими французькими лицарями у середні століття.

Сам Макрон назвав інцидент «поодиноким випадком», якому не варто приділяти так багато уваги. Проте, чоловіків, які вчинили напад, президент Франції охарактеризував як «людей, схильних до ультранасильства».

З Макроном погоджується британська газета The Times. Видання вважає, що інцидент став «ознакою того, що екстремістське насильство отруює французьку політику».

Французька газета Le Figaro більш стримана в оцінках. Видання пише, що це прояв «дезінтеграції французького суспільства».

Газета Parisien вважає, що заарештовані ніякі не монархісти. Їхні погляди — це «ідеологічна каша».

Багато користувачів соцмереж взагалі вважають, що нападник своїм середньовічним бойовим кличем спародіював персонажа популярної комедії «Прибульці» у виконанні Жана Рено.

Проте ляпас президенту Франції наочно продемонстрував настрої, які панують у маленьких містах країни. Їхні жителі, м'яко кажучи, не люблять Еммануеля Макрона.

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