У Росії автобус в'їхав у натовп робочих «поштової скриньки»: загинули шестеро людей

Вранці 10 червня у місті Лісной під Єкатеринбургом у натовп робітників місцевого підприємства в'їхав службовий автобус. В результаті події загинули щонайменше шість осіб. Ще 15 постраждалих доставлені у лікарню. Для цього використовувалися три гелікоптери.

Лісной відноситься до так званих «поштових скриньок». Це закрите місто у 240 км від Єкатеринбурга. Раніше був відомий як Свердловськ-45. Тут знаходиться завод «Електрохімпрібор» — одне з провідних підприємств ядерно-збройового комплексу корпорації «Росатом».

Як повідомляє місцеве видання Е1.ru, автобус марки ПАЗ «перевозив робітників на місцеве підприємство». «Водій пояснив, що в автобуса відмовили гальма. Рухаючись за маршрутом з пасажирами (в салоні перебували близько 50 осіб), при проїзді Т-подібного перехрестя водій з'їхав з дороги, допустив наїзд на перешкоду — ворота місцевого підприємства, після чого в'їхав у натовп — співробітників підприємства, що йшли на роботу», — йдеться у повідомленні.

Спочатку стверджувалося, що наїзд було здійснено на зупинці громадського транспорту, проте ця інформація не підтвердилася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інцидент у Сочі, де місцевий житель застрелив двох судових приставів, які намагалися знести його житло. Рішенням суду будинок було визнано самобудом.

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