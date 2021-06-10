До 100-річчя принца Філіпа королеві Єлизаветі подарували названу на його честь троянду

10 червня чоловікові британської королеви Єлизавети II принцу Філіпу мало виповнитися 100 років. Герцог Единбурзький не дожив до свого ювілею два місяці. Він помер 9 квітня.

Сьогоднішній день 95-річна королева проведе в спогадах про минуле. Як повідомляє видання The Mirror, напередодні їй подарували троянду, названу на честь її чоловіка. Цей сорт спеціально вивели до сторіччя Філіпа. Розу герцога Единбурзького яскраво-рожевого кольору, яку доставив президент Королівського садівницького товариства висадили під наглядом Єлизавети біля Віндзорського замку. Її Величність зазначила, що квіти виглядають чарівно.

Раніше «ФАКТИ» писали — У палаці повідомили, що Меган Маркл і принц Гаррі вибрали ім'я для дочки без дозволу королеви Єлизавети.

Фото The Mirror / PA

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