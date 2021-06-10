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До 100-річчя принца Філіпа королеві Єлизаветі подарували названу на його честь троянду

8:05 10 червня 2021
Королева дивиться на троянди

10 червня чоловікові британської королеви Єлизавети II принцу Філіпу мало виповнитися 100 років. Герцог Единбурзький не дожив до свого ювілею два місяці. Він помер 9 квітня.

Сьогоднішній день 95-річна королева проведе в спогадах про минуле. Як повідомляє видання The Mirror, напередодні їй подарували троянду, названу на честь її чоловіка. Цей сорт спеціально вивели до сторіччя Філіпа. Розу герцога Единбурзького яскраво-рожевого кольору, яку доставив президент Королівського садівницького товариства висадили під наглядом Єлизавети біля Віндзорського замку. Її Величність зазначила, що квіти виглядають чарівно.

Раніше «ФАКТИ» писали — У палаці повідомили, що Меган Маркл і принц Гаррі вибрали ім'я для дочки без дозволу королеви Єлизавети.

Фото The Mirror / PA

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