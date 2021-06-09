«Будуть міряти черепи?» Путіна розлютив закон Зеленського

У Кремлі обурилися законопроектом від Володимира Зеленського про корінні народи України. Серед корінних народів в документі перераховані кримські татари, караїми, кримчаки. Москву дуже образило, що в цьому переліку не виявилося росіян. Про це повідомляє РБК.

«Взагалі сам по собі розподіл на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини», — заявив з цього приводу російський президент Володимир Путін.

«Як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана. Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепа, інші частини тіла?«- задається питанням господар Кремля.

Не пройшли повз новий український законопроект і в російській Держдумі. «Кричуща провокація», «Образа історичної пам'яті», «Спроба вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами», — обурювалися російські депутати. «Розчерком пера права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян», — обурюються вони.

Нагадаємо, законопроект від Зеленського стосувався корінних народів України, які не мають власного державного утворення за межами нашої країни. Пропонувалося створити для таких народів в Україні представницькі органи і дати право на самовизначення.

Фото kremlin.ru

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