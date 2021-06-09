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У Росії чоловік розстріляв судових приставів, які хотіли відібрати у нього будинок: момент потрапив на відео

17:27 9 червня 2021
розстріл

У Росії в місті Сочі чоловік розстріляв судових приставів після того, як ті приїхали зносити будинок. 60-річний Вартан Кочіян спочатку вистрілив в приставів з рушниці, переконався, що жертви мертві, а потім дочекався поліції і здався. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Згідно з офіційною інформацією, на знесення будинку приїхали двоє приставів і один спеціально залучений робітник. Останньому вдалося втекти. Чоловіка оглянули лікарі і визнали, що загрози для життя немає.

Стрілок заявив, що про зроблене не шкодує. За словами Кочіяна, він живе в самобуді з дитинства, і за весь цей час влада так і не дала оформити документи на земельну ділянку. У 2020 році було вирішено, що будинок-самобуд, що числиться за гаражним кооперативом, є незаконним будівництвом і підлягає демонтажу.

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