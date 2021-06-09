«Здоров'я викликає побоювання»: адвокат не міг потрапити до Протасевича 11 днів

Батько білоруського опозиціонера Романа Протасевича, затриманого разом з дівчиною в аеропорту Мінська, який дав «покаянне» інтерв'ю, побоюється за здоров'я сина, до якого 11 днів не могла потрапити адвокат.

В інтерв'ю Радіо НВ Дмитро Протасевич розповів, що Роман переніс важку форму тонзиліту — запальний процес у піднебінних мигдалинах.

«У Романа були проблеми з горлом. Яке лікування надавали, як вони його лікували — нам до кінця невідомо. Будемо через адвоката уточнити всі ці питання», — заявив Дмитро Протасевич і додав: «Адвокат змогла вийти на зв'язок з нами тільки близько 12 ночі за варшавським часом. Сім годин без перерви слідчий відмовлялася відпускати навіть у туалет, поки тривав чи допит, чи то не допит. Ми досьогодні не можемо уточнити у адвоката багато деталей».

Що ж стосується відео зі «зізнаннями» Романа, то батько журналіста назвав його знущанням, додавши, що від його сина домагалися того, «що хоче почути Лукашенко».

Нагадаємо, що після «викривального» інтерв'ю Романа Протасевича в Україну з Білорусі виїхав політолог Артем Шрайбман, якого затриманий журналіст згадав як одну з ключових осіб у чаті, який нібито був координаційним штабом революції.

Фото з Вікіпєдії.

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