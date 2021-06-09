У Росії затримали скандального блогера Хованського

У Росії затримали скандального блогера Юрія Хованського, імовірно, у рамках справи за статтею про виправдання тероризму — це пов'язано з його піснею «Норд-Ост», присвяченій теракту у Театральному центрі на Дубровці у 2002 році.

Як повідомляє «РБК», відео з піснею було опубліковано у мережі рік тому. У ній, як стверджує видання, виправдовувався теракт на мюзиклі «Норд-Ост», коли загинули близько 200 осіб, у тому числі і люди, які взяли глядачів у заручники.

Відео обшуків у Хованського у мережу виклав «Меш на Мойці». За даними ресурсу, у блогера вилучили кілька комп'ютерів, а також «девайс для куріння цікавих речовин та пістолет — швидше за все, зареєстрований».

Також у мережі показали й відео із зізнанням блогера.

Ранніше у російській ФСБ відрапортували про затримку «українського шпигуна СБУ», якого вислали з РФ та заборонили в'їзд на 25 років.

Фото з Вікіпєдії.

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