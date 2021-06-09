Меган Маркл таємно зв'язується з Кейт Міддлтон, щоб заручитися її підтримкою

Меган Маркл, яка 4 червня вдруге стала мамою, таємно телефонує Кейт Міддлтон, намагаючись заручитися її підтримкою. Про це повідомляє видання The Mirror з посиланням на інсайдерів. Після ряду інтерв'ю, в яких Гаррі та Меган виступили з різноманітними звинуваченнями на адресу королівської сім'ї, в Британії все голосніше звучать заклики позбавити герцога та герцогиню Сассекських їхніх титулів. Меган це налякало, оскільки титули — це джерело їх з чоловіком фінансового добробуту.

Вона веліла Гаррі не перебирати міру. А сама вирішила налагодити стосунки з родичами через Кейт, яка, як усвідомила Меган, має великий вплив у сім'ї. Маркл, за інформацією видання, вже неодноразово телефонувала невістці, розуміючи, що єдиний шанс помиритися з родиною Гаррі — це привернути Міддлтон на свій бік.

Сама Кейт, як стверджує джерело, вважала б за краще триматися якомога далі від усіх цих залаштункових «секретних перемовин», оскільки побоюється, що все, що вона скаже, може бути використано проти неї. Гаррі та Меган раніше вже зливали в ЗМІ особисту інформацію про спілкування зі своїми рідними. Однак Кейт хоче миру і цивілізованих стосунків — особливо, коли бачить, скільки болю вся ця ситуація завдала принцу Вільяму, принцу Чарльзу і королеві Єлизаветі.

«Її єдина порада Меган і Гаррі — щоб вони раз і назавжди відмовилися від своїх публічних випадів», — говорить інсайдер.

Раніше в інтерв'ю Опрі Уїнфрі Меган заявила, що це Кейт довела її до сліз перед її весіллям з Гаррі — а не навпаки, як повідомляли ЗМІ.

А Гаррі в документальному фільмі, який він створив спільно з Опрою, дорікав батьку та бабусі, що вони неправильно виховували дітей і стверджував, що його в родині завжди змушували мовчати та приховувати свої емоції, і проявляли черствість щодо нього та його дружини.

«Звичайно, тепер мене ніколи не змусять мовчати … Я думав, що моя сім'я допоможе, але кожне прохання, питання, попередження, що б це не було, просто зустрічалися повним мовчанням, повною зневагою», — заявив герцог.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у палаці повідомили, що Меган Маркл і принц Гаррі вибрали ім'я для дочки без дозволу королеви Єлизавети.

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