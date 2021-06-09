Авіатроща MH17 на Донбасі: суд відхилив показання свідків про пуск ракети з зони дислокації ВСУ

Спільна слідча група яка, розслідувала справу про катастрофу рейсу MH17 в Донбасі в 2014 році, відхилила показання двох свідків, які зараз проживають в РФ. Про це повідомляє РИА «Новости».

Свідки заявляли, що, бачили пуск ракети з боку населеного пункту Амвросіївка під Донецьком, де тоді перебували ВСУ.

«У досьє говориться про показання двох свідків у вересні 2014 року, які були передані Росією до Спільної слідчої групи (ССД). Це пара українських біженців зі Сніжного, які зараз живуть в Росії. Обидва зробили однакові показання», — заявила суддя Хелейн Керстенс-Фокенс на слуханнях.

За її словами, свідчення були відкинуті через віддаленість зони від точки, де літак пропав з радарів. Слідчі встановили, що максимальний радіус польоту ракети ЗРК «Бук» — 36 км.

Нагадаємо, на суді в Нідерландах у справі про катастрофу MH17 вперше заслухали свідчення свідків.

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