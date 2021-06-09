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В ЄС продовжили заборону на інвестиції в окупований Крим, — журналіст

12:18 9 червня 2021
санкції

Посли Євросоюзу погодили продовження заборони на інвестування в окупований Росією Крим. Офіційне рішення оприлюднять найближчим часом. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Рішення повинно бути підписане у найближчі дні», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, санкції ЄС передбачають заборону на імпорт в країни Євросоюзу товарів з Криму та Севастополя. Також європейським компаніям заборонено інвестувати в Крим та Севастополь. Європейські круїзні лайнери не можуть заходити у кримські порти.

Заборонено експорт певних товарів та технологій в Крим, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

У МЗС РФ заявили, що режим санкцій щодо Росії з боку країн Заходу, залишиться назавжди, тому що Крим не віддадуть.

Тим часом, після виходу з Євросоюзу Великобританія послабила санкційні обмеження щодо окупованого Криму. Тепер англійські судна можуть заходити у кримські порти. Британські суда також отримали дозвіл на передачу транзитних платежів за прохід через Керченську протоку.

Нагадаємо, Євросоюз ввів щодо РФ кілька пакетів санкцій за окупацію Криму й постійно подовжував дію обмежувальних заходів.

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