Двометрова модель впоралася зі своїми комплексами, вийшовши заміж за чоловіка, який нижчий за неї на 41 сантиметр

26-річна модель Елісане Сильва з бразильського міста Солінополіс, яка носить неофіційний титул найвищої жінки країни, розповіла, що її зріст у 2,03 сантиметра спричинено доброякісною пухлиною гіпофіза, яку вчасно не помітили. Як повідомляє видання Daily Mail, вже у десять років зріст Елісане перевищував 175 сантиметрів. І вона все продовжувала рости. Однокласники з неї глузували. Дівчинці, яка стала жертвою булінгу, довелося навіть кинути школу.

У 2010 році Сільва зважилася розповісти свою історію бразильському телеканалу в обмін на оплату її медичного обстеження, яке не могла дозволити собі її сім'я. Їй поставили діагноз — гігантизм, від надлишку гормону росту. Після цього вона пройшла курс лікування, завдяки якому болі в кістках, які вона відчувала протягом багатьох років, зменшилися.

Елісане каже, що їй вдалося позбутися комплексів завдяки чоловіку, якого вона полюбила. Свого майбутнього чоловіка Франсінальдо да Сільву Карвальо вона зустріла у 2011 році. Це було взаємне кохання з першого погляду. Франсінальдо ніколи не робив ніяких зауважень щодо зросту коханої та сприймав її такою, як вона є, що було для неї дуже важливо. «Він був першим, хто ставився до мене, як до людини, а не до якоїсь потвори природи», — говорить модель. У 2015 році вони одружилися. Подружжя має трирічного сина Анджело. Його зріст — 99 сантиметрів, що відповідає нормам для хлопчика його віку.

Елісані з чоловіком і сином

Зріст 31-річного Елісані — 162 сантиметри, тобто від нижче за свою дружину на 41 сантиметр.

Бразилійка каже, що вони з чоловіком звикли до коментарів людей, коли разом йдуть вулицею.

«Я навчилася любити себе за свій унікальний зріст, тому що немає нікого, хто міг би зрівнятися зі мною … Я знайшла хорошу людину, яку люблю, у мене є чудовий син, прекрасна сім'я, і я вдячна за те, що Бог навчив мене долати перешкоди в житті. Не дозволяйте злісним коментарям людей впливати на ваше життя, бо не їм судити вас по тому, як ви виглядаєте або кого любите — залишайтеся вірними собі, і ви будете жити щасливо», — каже Елісане.

Елісані з батьком

Елісані з чоловіком

Фото Instagram elisane_oficial

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