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Пожежа у реанімації лікарні в російській Рязані: є загиблі й постраждалі

10:27 9 червня 2021
лікарня

В клінічній лікарні імені Семашка в російській Рязані сталася пожежа в реанімаційному відділенні. В результаті пожежі, три людини загинули, дев'ять (по іншій інформаціі — вісім) постраждали, передає «РИА Новости».

Серед постраждалих одна медсестра, інші — пацієнти. Чотирьох постраждалих під час пожежі перевели в інший корпус лікарні, інших направили в інші медзаклади.

Вирішується питання щодо транспортування постраждалої медсестри в Москву.

В уряді Рязанської області пояснили, що смерть пацієнтів настала від отруєння чадним газом.

Причиною пожежі імовірно могла стати велике навантаження на проводку апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), повідомили в клініці.

Відомо, що лікарня в Рязані, де сталася пожежа, у 2019 році ремонтувала апарат ШВЛ.

Слідком Росії вже порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності після загибелі трьох осіб в результаті пожежі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну пожежу у «коронавірусній» лікарні столиці Іраку. У Багдаді в результаті пожежі в лікарні загинули 82 людини, 110 постраждали у вогні.

фото https://daily.afisha.ru/

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