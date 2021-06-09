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Світ

Рясні дощі викликали повені в Європі — відео

9:30 9 червня 2021
Затоплений дитячий сад

Сильні зливи спричинили за останні дні повені в ряді країн Європи. У Німеччині в результаті розгулу стихії загинула щонайменше одна людина і ще троє отримали травми — після того, як в Штутгарті на будівництві стався нещасний випадок, пов'язаний з погодними умовами. Як повідомляє Floodlist, у Дюссельдорфі відбулося серйозне ДТП після того, як у велосипедиста вдарила блискавка. В землі Тюрингія потоки води несли вулицями автомобілі.

Повені спостерігалися також в Нідерландах, Люксембурзі, Франції, Хорватії, Іспанії. У столиці Італії Римі затопило вулиці. Як повідомляє видання Corriere della Serra, довелося евакуювати близько 40 дітей у віці до трьох років та шістьох вихователів з залитого водою під час «тихої години» дитячого садка.

A Roma intanto. #Roma #Maltempo #CorsoFrancia pic.twitter.com/OzohtgNzk9

Раніше «ФАКТИ» писали, что найсильніші за 100 років зливи спричинили повінь у Новій Зеландії.

Фото Corriere della Serra

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