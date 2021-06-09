У ПАР жінка народила десятерню

У ніч на вівторок, 8 червня, мешканка провінції Гаутенг у ПАР народила 10 дітей! 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле побила світовий рекорд, що було встановлено лише місяць тому. Пологи пройшли у лікарні Преторії за допомогою кесаревого розтину.

Видання Pretoria News поспілкувалося з чоловіком Сітхоле Тебохо Цотеці. «Це сім хлопчиків та три дівчинки. Вона була на сьомому місяці й сьомому дні вагітності. Я щасливий. Я сповнений емоцій!» — сказав він.

Сітхоле працює менеджером у торговельній мережі. У неї вже є шестирічні близнюки. Коли на початку цього року жінка дізналася, що вагітна, лікар сказав їй, що вона чекає на шістьох дітей. Сітхоле і її чоловік не повірили.

«Я цьому не повірила. Я сумнівалася. Я була впевнена, що це буде двійня або трійня, не більше. Навіть коли я побачила знімки, повірити було складно. Але з часом я зрозуміла, що це дійсно правда. Я не могла спати ночами», — розповідала Сітхоле.

Подальше сканування виявило вісім ембріонів. Ще два, як тепер з'ясувалося, залишилися непоміченими апаратурою.

Професор Діні Мавела, заступник голови медичного факультету Університету медичних наук імені Сефако Макгато, підтверджує, що випадок Сітхоле дуже рідкісний.

«Це абсолютно унікальна ситуація. Не знаю, як часто це відбувається. Дуже складна вагітність з високим ризиком. Небезпека полягає у тому, що в утробі недостатньо місця для дітей, і вони швидше за все будуть маленькими. Пологи проходять раніше терміну, тому що, якщо немовлята залишаться в утробі довше, з'являється загроза їхньому життю. В результаті немовлята народжуються недоношеними, шанси на виживання знижені. Але все залежить від того, як довго вона їх носила», — каже Мавела.

Подібні вагітності дуже рідкісні й зазвичай трапляються при лікуванні безпліддя. Сітхоле стверджує, що завагітніла природним шляхом. Це робить її випадок унікальним.

Новонароджені проведуть наступні кілька місяців в інкубаторі.

Сітхоле побила рекорд за кількістю дітей, що з'явилися на світ в одних пологах, який було встановлено мешканкою Малі Халім Сіссе у травні. Вона народила дев'ять дітей у Марокко.

До цього рекордсменкою за кількістю дітей, що з'явилися на світ при одному народженні та вижили, була американка Надя Сулеман. У 2009 році вона народила вісьмох. Її діти були зачаті у результаті екстракорпорального запліднення.

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