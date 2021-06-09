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79-річна черниця-директорка обікрала школу на 835 тисяч доларів і витратила їх на азартні ігри

8:07 9 червня 2021
черниці

79-річна черниця Мері Маргарет Крепер, яка протягом 28 років була директоркою St. James Catholic School, однієї з католицьких шкіл Лос-Анджелеса, визнала себе винною в крадіжці. За останні десять з гаком років, аж до вересня 2018 року, вона привласнила собі в цілому 835 тисяч доларів, що належали школі. І витратила гроші на особисті потреби — в тому числі на азартні ігри в казино.

Як повідомляє CBC Los Angeles, колишню директорку звинувачують в шахрайстві та відмиванні грошей. Вона також підробляла щомісячні та річні фінансові звіти.

Крепер контролювала рахунки в кредитній спілці, серед них ощадний рахунок школи та спеціальний рахунок для оплати витрат на проживання черниць, які працювали в цьому навчальному закладі. Гроші надходили з плати за навчання, пожертвувань і гонорарів.

Черниці загрожує до 40 років тюремного ув'язнення.

фото Pixabay

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