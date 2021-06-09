Журналістка та юристка позбулися роботи через «расистські жарти» про доньку Меган Маркл

Журналістка авторитетної британської газети Daily Telegraph Джулі Берчілл повідомила в соцмережі Facebook, що її звільнили з роботи після того, як вона залишила коментарі в Twitter щодо імені новонародженої дочки Меган Маркл і принца Гаррі — Лілібет Діани, яка народилася в США 4 червня. Джулі висловила думку, що герцог і герцогиня Сассекські упустили можливість назвати дівчинку Джорджиною Флойдіною — натякаючи на афроамериканця Джорджа Флойда, якого вбив поліцейський під час арешту у травні цього року. Смерть Флойда викликала масові протести в США і за кордоном, поклавши початок руху за права темношкірих Black Lives Matter (Життя чорних важливі).

Цей жарт керівництво газети, де 61-річна письменниця Берчілл пропрацювала п'ять років, ведучи власну колонку, визнало расистським.

Як повідомляє видання Daily Mail, роботу втратила також лондонська 59-річна юристка Джоанна Точ. Вона дозволила собі написати в Twitter відповідь на ремарку Джулі — «Не Дорія? Імена чорних не важливі?», — маючи на увазі мати Меган — афроамериканку Дорію Регленд. На це Берчілл, згадавши скандальне інтерв'ю Меган і Гаррі телеведучій Опрі Уінфрі відповіла: «Я сподівалася на Дорію Опру, расистські гади». І отримала відповідь від Точ: «Допра?».

Після того, як спалахнув скандал, Точ, яка колись була членом олімпійської збірної Британії з веслування, вибачилася і видалила свій аккаунт у Twitter. Фірма, в якій працює Точ, пообіцяла провести «внутрішнє розслідування», на час якого жінка була відсторонена від виконання своїх професійних обов'язків.

У березні цього року популярний британський телеведучий Пірс Морган звільнився з телепрограми Good Morning Britain на телеканалі ITV, з яким він співпрацював багато років. Це сталося на наступний день після того, як Пірс розкритикував інтерв'ю Меган Опрі Уїнфрі, де вона звинувачувала члена королівської сім'ї в расизмі та розповідала, що була на межі самогубства. Морган заявив, що не вірить жодному її слову. Після цього Маркл офіційно подала скаргу керівництву телеканалу. Але Пірс відмовився вибачатися, вважаючи за краще піти з роботи.

Раніше «ФАКТИ» писали, що вибір імені для дочки Меган Маркл і принца Гаррі визнали грубістю і нетактовністю щодо королеви.

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