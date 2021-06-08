У Британії розкрито гучне вбивство 33-річної Сари Еверард

У вівторок, 8 червня, 48-річний співробітник спецпідрозділу лондонської поліції Вейн Казінс визнав себе винним у викраденні та зґвалтуванні 33-річної Сари Еверард. Однак він відмовився визнати свою провину в умисному вбивстві цієї жінки. Казінс заявив, що це сталося випадково. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вбивство міс Еверард викликало хвилю масових протестів на захист прав жінок у Великобританії.

Слухання 8 червня відбувалися у суді Олд-Бейлі у Лондоні. Казінс на засіданні не був присутній. Він знаходиться у в'язниці Белмарш. Своє зізнання Уейн зробив по відеозв'язку.

У залі знаходилися родичі Сари. Вони мовчки вислухали визнання Казінса, який на момент скоєння злочину служив у підрозділі охорони іноземних дипломатів та британського парламенту.

Вейн Казінс

Маркетолог Сара Еверард зникла безвісти 2 березня 2021 року. Останній раз її бачили увечері, коли вона поверталася додому від свого друга у лондонському районі Клепхем. Наступного дня він заявив про зникнення жінки, а ще через тиждень тіло міс Еверард було знайдено у лісі неподалік від міста Ешфорд у графстві Кент. Труп був понівечений. Впізнати Сару змогли по зубах. Розтин показав, що жінку задушили.

Вейн Казінс став головним підозрюваним. Зараз він визнав, що обманом змусив Еверард поїхати з ним з Клепхема до Кенту. Це сталося ввечері 2 березня. Він також зізнався, що зґвалтував Сару двічі.

Наступне засідання суду призначене на 9 липня. Поки залишається неясною роль, яку у цьому злочині зіграла дружина Казинса Олена, 38-річна уродженка України. У березні її допитали та відпустили під заставу.

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