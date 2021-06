Масштабний збій в інтернеті: мільйони користувачів в усьому світі не могли зайти на десятки популярних сайтів

Вівторок, 8 червня 2021 року увійде в історію як «день, коли впав інтернет». У всякому разі, так вважають багато західних ЗМІ. Десятки мільйонів інтернет-користувачів по всьому світу зіткнулися з проблемами при спробі зайти на багато провідних сайтів. Були недоступні Amazon, PayPal, Spotify, Reddit, Twitch. Передплатники стрімінгових компаній Netflix, Hulu, HBO Max не могли дивитися фільми та серіали. Неможливо було подивитися новини на сайтах CNN, BBC, The Guardian, The Financial Times, The New York Times.

Не працювали також офіційні урядові сайти низки країн, наприклад, Великобританії.

При спробі відкрити їх, а також десятки інших популярних сайтів, вискакувала помилка Error503 Service Unavailable (служба недоступна).

Така ситуація тривала близько трьох годин. За попередньою інформацією, «впали» сайти, що працюють з сервісом хмарних обчислень Fastly.

У Fastly визнали наявність технічних проблем та заявили, що вони виникли в роботі глобальної мережі доставки контенту (CDN). «Ми встановили конфігурацію сервісів, яка викликала порушення роботи наших POP (точок присутності) по всьому світу, та відключили цю конфігурацію. Наша глобальна мережа відновлюється», — повідомили у компанії.

Технологія POP дозволяє завантажувати контент з розподілених по всьому світу серверів, які географічно найближчі до кінцевого користувача.

Проблеми почалися близько 11:00 за лондонським часом (13:00 за київським часом).

629

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter