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У Японії заарештовано шахрая, який зустрічався одночасно з 35 жінками заради подарунків

9:09 23 квітня 2021
Такаші

У Японії заарештовано шахрая, який примудрявся зустрічатися одночасно з 35 жінками. І кожній з них обіцяв одружитися.

Вік жертв афериста варіював від 35 до 47 років. Він знайомився з потенційними «нареченими», працюючи на півставки комівояжером, який рекламує шампуні та гелі для душу.

Як повідомляє видання Tokyo Reporter, 39-річний Такаші Миягава називав своїм пасіям різні дати свого дня народження, отримуючи подарунки та гроші. Одній дамі він заявив, що народився 22 лютого. Інший — що відзначає іменини в червні, третій — в квітні. В цілому йому надарували презентів на 100 тисяч ієн (близько тисячі доларів).

Однак жінки все ж щось запідозрили. А потім знайшли одна одну і звернулися до поліції, об'єднавшись в «асоціацію жертв». Не виключають, що ошуканих Такаші японок може бути ще більше.

Фото Tokyo Reporter

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