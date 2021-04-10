Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа

В субботу, 10 апреля, британская королева Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона объявить национальный траур на восемь дней — до похорон принца Филиппа 17 апреля. На этот период все флаги в Великобритании и странах Содружества будут оставаться приспущенными, за исключением королевского штандарта, который означает присутствие королевы в одном из ее дворцов. Этот флаг будет полностью поднятым.

Королевская семья будет соблюдать траур дольше — на протяжении двух недель. При этом ее члены продолжат посещать официальные мероприятия и там, где это уместно, будут с траурными повязками.

Вместе с тем принц Уильям отказался от своего участия в церемонии вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA, почетным председателем которой он является. Награждение пройдет 10−11 апреля в видеоформате.

Похороны принца Филиппа, который скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летнего юбилея, пройдут в Виндзоре 17 апреля. Об этом официально заявил Букингемский дворец.

Траурная церемония будет иметь статус королевских, но не государственных похорон. «Это полностью отражает пожелания герцога», — говорится в сообщении. Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени) и будут транслироваться по телевидению. За гробом будут идти члены королевской семьи, в том числе наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Королева отправится в часовню отдельно.

После церемонии герцог будет захоронен в королевском склепе часовни Святого Георга в Виндзорском замке.

В заявлении говорится, что похороны будут чествованием и одновременно воспоминанием о жизни герцога, которую он полностью посвятил служению другим. Из-за пандемии коронавируса и действующих в Великобритании ограничительных мер Букингемский дворец просит подданных «не стремиться попасть на траурные мероприятия».

Стало известно, что принц Гарри обязательно прилетит в Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы принять участие в похоронах своего дедушки. А вот его супруга Меган Маркл останется в США. Она, как известно, ждет второго ребенка, и врач рекомендовал ей воздержаться от утомительных перелетов.

То, что герцогиня Сассекская решила воздержаться от участия в похоронах принца Филиппа, уже вызвало критику в ее адрес в британских СМИ. Одновременно эксперты по отношениям между членами королевской семьи в один голос утверждают, что присутствие Гарри на траурной церемонии поможет ему достичь примирения с ближайшими родственниками.

На похоронах будет присутствовать ограниченное число — не более 30 человек. Это ставит непростую задачу перед Елизаветой II и ее помощниками. Они тщательно продумывают список приглашенных. Он будет официально оглашен в четверг, 15 апреля.

С вечера пятницы, 9 апреля, британцы стоят в очереди, чтобы возложить цветы к ограде Букингемского дворца. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, власти с пониманием относятся к желанию людей почтить память принца Филиппа. В центре Лондона о национальном трауре напоминают отдельные детали: траурная униформа привратников знаменитого универмага Fortnum & Mason, приспущенные флаги, черные ленты на домах. На рекламных щитах исчезли афиши новых фильмов. Их заменили фотографии принца Филиппа. Телеканалы полностью пересмотрели сетку вещания и убрали развлекательные передачи.

Предполагалось, что в субботу и воскресенье в Англии отменят футбольные матчи, однако затем было принято решение не делать этого. Все спортивные состязания 10 апреля, включая футбольные встречи, начинались с минуты молчания. Игроки были с черными траурными повязками.

В субботу, 10 апреля, по всей Британии прозвучали артиллерийские салюты в память о герцоге Эдинбургском. В Лондоне стреляли из 13-фунтовых полевых орудий времен Первой мировой войны. Эти же орудия использовались для праздничных салютов в день бракосочетания Филиппа и Елизаветы, а также во время коронации Елизаветы II.

Был дан 41 залп. Орудия стреляли каждую минуту. Соответственно, салют в память о герцоге Эдинбургском звучал 41 минуту.

Кроме того, стреляли орудия не только в самой Британии, но и кораблях Королевского военного флота, находящихся в плавании. Салют прогремел в Аделаиде, Австралия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как прошли последние дни жизни принца Филиппа.

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