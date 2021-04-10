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Мир

Суд в Лондоне подтвердил факт убийства известного критика Путина

15:53 10 апреля 2021
глушков

В Великобритании пролили свет на обстоятельства гибели Николая Глушкова, бывшего топ-менеджера «Аэрофлота», соратника Бориса Березовского и жесткого критика Путина. Как сообщает BBC, суд в Лондоне признал, что Глушкова убили, а потом пытались выдать случившееся за самоубийство.

В марте 2018 года Глушков был найден мертвым в своем доме в Лондоне. Тело обнаружила дочь. Знавший покойного бизнесмен Демьян Кудрявцев еще тогда утверждал, что Глушков не мог совершить суицид, а значит, случившееся — плохо замаскированное убийство. Теперь догадки Кудрявцева подтвердил Коронерский суд Западного Лондона.

Согласно заключению коронера, смерть Глушкова — это умышленное убийство. Обнаруженные на теле травмы могли появиться в результате того, что некто подобрался к Глушкову сзади, обхватил шею и удерживал в таком положении. Признаков длительного сопротивления жертвы не обнаружено. Также собраны улики, свидетельствующие, что смерть бывшего бизнесмена пытались выдать за самоубийство, и в этом участвовала «третья сторона».

К расследованию убийства Глушкова Британия подошла с максимальной серьезностью, поскольку за неделю до инцидента было совершено покушение на семью Скрипалей (бывшего офицера ФСБ и его дочь отравили нейротоксином «Новичок»). Кроме того, Глушкова в день убийства ждали в Коммерческом суде Лондона. Он собирался давать показания о связях российского «Аэрофлота» со спецслужбами РФ.

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Суд в Лондоне подтвердил факт убийства известного критика Путина

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