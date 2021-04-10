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Мир

Российские туристы попали в смертельное ДТП в Турции

15:19 10 апреля 2021
автобус

В Турции на трассе Конья — Аксарай разбился автобус с российскими туристами. На обледеневшей дороге водитель не справился с управлением, автобус упал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщило дипломатическое представительство в Турции.

ДТП случилось около 9.30 утра. Туристы ехали на экскурсию из Антальи в Каппадокию. В автобусе находились 32 пассажира.

В результате аварии 26 человек получили травмы, одна 43-летняя россиянка погибла. Пострадавших разместили в больницах городов Конья и Сельчук.

Турецкое агентство TRT Haber cообщило, что за два часа до смертельного ДТП на той же трассе попал в аварию еще один туристический автобус. В районе города Конья автобус с экскурсантами из Измира съехал с трассы. 34 человека доставлены в больницы Коньи, один из пассажиров автобуса — в тяжелом состоянии. Экскурсанты ехали смотреть исторические места Центральной Анатолии.

Фото news-kmv.ru

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