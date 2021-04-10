Власти Мальты решили платить туристам за посещение страны: кому сколько причитается

В то время, когда многие европейские страны ужесточают правила пересечения границ в связи с распространением коронавируса, власти Мальты намерены даже платить иностранным туристам. Об этом пишет DW.

Туристы, которые пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней, получат до 200 евро. Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель.

Сообщается, что гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро, еще столько же добавит отель. Туристы, проживающие в четырехзвездочных гостиницах, могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных — 100 евро.

Туристическое ведомство Мальты ожидает снятие большинства ограничений к 1 июня.

Напомним, Еврокомиссия утвердила концепцию «цифрового зеленого сертификата», который планируется ввести во всех странах Евросоюза к середине июня. Документ понадобится для поездок в ЕС.

Фото tourprom.ru/

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