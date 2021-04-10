Голая Меган и принц Гарри в форме нациста над гробом принца Филиппа — карикатура Charlie Hebdo вызвала возмущение

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вызвал бурю возмущения, опубликовав «отвратительную» карикатуру на Меган Маркл и принца Гарри по случаю смерти принца Филиппа. Художник издания изобразил голую пляшущую герцогиню Сассекскую, опоясанную связкой бананов, и герцога Сассекского в форме нациста, вскидывающего руку в нацистском приветствии над гробом дедушки. «Дань памяти Гарри и Меган принцу Филиппу», — гласит подпись.

Таким образом авторы намекают на афроамериканское происхождение герцогини, а также прошлое принца, который однажды явился на маскарад в костюме со свастикой.

Негодование высказали не только обычные пользователи соцсетей, но также знаменитости и политологи.

«Если вы настолько несмешны, что вам нужно обратиться к расизму, как к теме для шуток, значит ваш проект провален», — обратилась к изданию политический комментатор Надин Бэтчелор-Хант.

Ранее Charlie Hebdo отреагировал на интервью Меган Маркл, которое она дала Опре Уинфри, изобразив, как королева Елизавета душит коленом герцогиню Сассекскую — намекая на смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от удушья, когда аналогичный захват к нему применил белый полицейский.

«Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?» — гласит подпись. «Потому что я не могла дышать», — отвечает нарисованная Маркл.

В январе 2015 года в ходе нападения на офис редакции Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Это произошло после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Между тем принц Гарри планирует прилететь из США в Великобританию на похороны деда. Беременная вторым ребенком Меган Маркл собирается остаться в Калифорнии.

Читайте также: Хотел умереть дома: стало известно, как провел свои последние дни принц Филипп.

1393

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter