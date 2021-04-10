Хотел умереть дома: стало известно, как провел свои последние дни принц Филипп

Стало известно о том, как провел свои последние дни герцог Эдинбургский, который скончался в возрасте 99 лет 9 апреля — в годовщину свадьбы своего старшего сына принца Уильяма и Камиллы Паркер-Боулз.

Как пишет издание Daily Mail, принц Филипп, который в середине марта вернулся в Виндзорский замок после операции на сердце, проведя месяц в больницах, до последнего был в довольно хорошей форме, хотя и значительно ослабел. Он не хотел слышать о возвращении в лечебные учреждения. Филипп всегда хотел умереть дома, в собственной постели.

На тумбочке возле кровати у него стояли две фотографии в рамках — его матери и его жены. Снимки детей и внуков он держал на своем письменном столе. Среди них было и свадебное фото принца Чарльза и его первой жены — принцессы Дианы.

Супруг королевы Елизаветы был очень разочарован ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, которые не давали возможности нормально видеться с родными. На этой неделе он занимался чтением и написанием писем и общался с членами семьи по телефону, так как не являлся фанатом онлайн-общения — в том числе и в Zoom. Рядом с ним почти постоянно находилась Елизавета, которую он часто называл ее домашним прозвищем — Лилибет.

Инсайдеры говорят, что по возвращении домой из больницы принц Филипп стал «спокойнее и тише». Большую часть времени он проводил в своей комнате и много спал. Вопреки принятому графику, время приема пищи в Виндзорском замке часто менялось так, чтобы Филипп и Елизавета могли сесть за обеденный стол вместе, когда герцог чувствовал себя достаточно хорошо. От своего традиционного чая, который обычно подавали в 7.30, муж королевы отказался, так как по утрам у него не было аппетита.

Филипп отказывался пользоваться своим слуховым аппаратом. «Это означает, что нам придется кричать», — отметила королева.

Однажды, когда он уронил свои очки, и лакей попытался отнять их, принц ответил: «Ничего. Я сам это сделаю». И, нагнувшись, подобрал их с пола.

Когда Его Высочество чувствовал себя сносно, он иногда выходил на улицу и сидел на солнышке, укрывшись пледом. Выходя из своих покоев, что бывало не так часто, он одевал рубашку, джемпер, отглаженные брюки и начищенные туфли. При ходьбе пользовался тростью, отказываясь от инвалидного кресла, которое настойчиво предлагали помощники. «Уберите эту чертову вещь с моих глаз!», — закричал он, увидев его впервые. И лишь иногда соглашался в него усаживаться.

Принцу стало хуже в ночь на четверг. Но королева не позволила везти мужа в больницу, исполняя его желание. Когда Филипп умирал, 94-летняя Елизавета была рядом с ним. Они познакомились, когда будущей монархине было 13 лет. И прожили в счастливом браке 73 года.

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