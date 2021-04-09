Официальный сайт британского правительства случайно выдал дату похорон принца Филиппа

В пятницу, 9 апреля, на официальном сайте британского правительства ненадолго появилось сообщение, из текста которого стало ясно, когда состоятся похороны принца Филиппа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», супруг королевы Елизаветы II скончался утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. О том, как будут организованы похороны герцога Эдинбургского, британские власти пока не говорят. Не называется и дата проведения прощальной церемонии.

Однако, утверждает газета Express, на сайте Gov.uk был размещен следующий текст: «9 апреля 2021 года Букингемский дворец объявил о смерти Его королевского высочества герцога Эдинбургского. С этого дня начался период национального траура, который продлится восемь дней до утра похорон».

Отсюда следует, что похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Однако сообщение было размещено по чьей-то ошибке. Спустя всего несколько минут после его публикации текст изменили. Фразу «до утра похорон» убрали. Теперь сообщение заканчивается такими словами: «…дальнейшие объявления будут сделаны в течение указанного периода траура».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кому достанется теперь титул герцога Эдинбургского.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter