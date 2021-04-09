Букингемский дворец объявил, кому после смерти принца Филиппа достанется его титул

Британцы выражают соболезнования королевской семье в связи со смертью принца Филиппа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. Рядом с мужем находилась королева Елизавета II. О смерти Филиппа было объявлено днем. После этого к Букингемскому дворцу потянулись сотни людей с цветами. Они стараются держать безопасную дистанцию из-за пандемии коронавируса.

Тем временем пресс-служба королевской семьи сообщила, что титул герцога Эдинбургского перейдет к его младшему сыну Эдварду. Решение об этом было принято еще в 1999 году, и менять его никто не собирается. Однако принц Эдвард станет герцогом только после того, как умрет Елизавета, а его старший брат Чарльз взойдет на престол. Это оговорено в том же решении от 1999 года.

Тогда Эдвард женился на Софи Рис-Джонс. Королева по случаю свадьбы даровала супругам титулы графа и графини Уэссекских, но было оговорено и согласовано во всех деталях получение Эдвардом в последствии титула, который с гордостью носил его отец с того момента, как женился на Елизавете. Филиппу титул герцога Эдинбургского даровал отец Елизаветы король Георг VI в 1947 году. Чарльз, как известно, носит титул принца Уэльского.

Принц Филипп стал первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину.

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