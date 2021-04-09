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Мир

Турция подтвердила проход военных кораблей США через Босфор в Черное море

16:05 9 апреля 2021
корабль

В связи с большой концентрацией российских военных и техники у границ Украины, Военно-морские силы США направят два военных корабля в Черное море. Переброска кораблей произойдет на следующей неделе. В Черном море они останутся до 4 мая. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В турецком МИДе заявили, что были уведомлены по дипломатическим каналам еще две недели назад о том, что два американских военных корабля войдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре.

По словам официального представителя Минобороны США, это делается для поддержки Украины.

В эфире телеканала CNN представитель Пентагона сказал, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве «особый сигнал» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией.

Между тем, в российской Госдуме заявили, что отправка американских кораблей в Черное море для поддержки Украины обострит ситуацию Донбассе, передает «Газета.ру».

Вместе с тем, сейчас в Черном море проходят учения Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», Трехсторонней контактной группе не удалось договориться о прекращении огня на Донбассе. После длительной дискуссии стороны даже не согласовали текст совместного заявления.

Фото gazeta.ru/

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