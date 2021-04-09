Мужчина пытался улететь «зайцем» в США в туалете самолета, но попался из-за звонка

В России в аэропорту «Шереметьево» произошел курьезный случай с техником авиакомпании, который пытался улететь в США зайцем, спрятавшись в туалете самолета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В конце рабочего дня техник решил втайне отправиться в Штаты, для чего спрятался в туалете во время обслуживания лайнера, вылетающего в Майами. Перед полетом он выпил спиртного «для храбрости».

Но мужчина забыл при входе свои документы, и их обнаружили стюардессы. При этом его также выдал телефон — перед вылетом техника начал разыскивать начальник и позвонил ему. Мужчина не стал врать и прямо заявил о своих намерениях.

Полицейским удалось снять инженера с рейса в последнюю минуту, когда от воздушного судна уже отвели трап.

Ранее пьяный безбилетник напал на проводника поезда и пытался его задушить.

Фото: Википедия

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