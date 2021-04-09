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Мир

Мир скорбит в связи со смертью принца Филиппа

15:24 9 апреля 2021
Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II

В пятницу, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к соотечественникам в связи со смертью принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Как уже сообщали «ФАКТЫ», герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. Он не дожил два месяца до своего 100-летнего юбилея.

Джонсон подчеркнул, что «принц Филипп был источником вдохновения для бесчисленного множества молодых людей». «Он помогал королевской семье и самой британской монархии выдерживать курс так, чтобы она оставалась институтом, безусловно жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации», — заявил премьер-министр.

Глава британского правительства также напомнил, что герцог Эдинбургский оставался одним из последних ветеранов, сражавшихся во Второй мировой войне. «В те годы он приобрел этику военной службы, которую впоследствии применял в ходе беспрецедентных перемен послевоенной эпохи», — отметил Джонсон.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что крайне опечалена новостью о смерти Филиппа. «Я выражаю свои личные глубочайшие соболезнования — и в равной степени от имени правительства и народа Шотландии — Ее Величеству Королеве и ее семье», — написала она в Twitter.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить государственные флаги в стране, чтобы почтить память умершего принца Филиппа. «Принц олицетворял поколение, которого мы никогда больше не увидим. Содружество скорбит о его смерти и благодарит за то, что он был с нами долгую жизнь», — сказал Моррисон.

Король Швеции Карл XVI Густав назвал принца Филиппа «добрым другом». «Вся наша семья высоко ценила дружбу с ним», — добавил он, выражая соболезнования.

Король Норвегии Гаральд также принес глубочайшие соболезнования королеве Елизавете II и всем британцам.

Свои соболезнования королевской семье и всем британцам выразил также президент Украины Владимир Зеленский.

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