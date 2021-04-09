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Мир

Задушил проводом от зарядки телефона: мужчина из жалости лишил жизни жену-инвалида и сядет за это в тюрьму

13:47 9 апреля 2021
Тюрьма

В Иркутской области (Россия) мужчина, пожалевший ставшую инвалидом жену, задушил ее проводом от зарядного устройства для телефона.

Как сообщают в Иркутском областном суде, мужчина и женщина долго жили вместе, у них были общие дети. Однако несколько лет назад у женщины случился инсульт — она уже не могла передвигаться и питаться самостоятельно. Все это случилось в 2018 году. Мужчина ухаживал за лежачей больной, а в 2019 году из чувства сострадания убил ее.

С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Ранее глава нефрологического центра Мариинской больницы Петербурга (Россия) признался, что убил и расчленил свою жену. Он лишил ее жизни, поскольку не хотел скандала при разводе.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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