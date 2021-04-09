«Разводил» мужчин на деньги: аферист обманывал клиентов, притворяясь проституткой

В Волгоградской области России правоохранители задержали непризнанного актера, который притворялся проституткой и зарабатывал большие деньги, хотя не оказывал при этом никаких интимных услуг.

Об этом сообщает «РенТВ».

Сообщается, что схема действий афериста была довольно простой: он размещал в Сети объявление от имени девушки легкого поведения и, войдя в образ куртизанки, общался по телефону с клиентами, имитируя женский голос.

До свидания с пикантным продолжением дело так и не доходило. Перед встречей он требовал предоплату и, получив деньги, просто переставал выходить на связь.

Но во время последней аферы у парня «что-то пошло не так», и в итоге он оказался в руках полиции.

Ранее в Одессе несостоявшиеся жертвы афериста, который пытался выманить у них деньги на мнимую операцию для их якобы попавшей в ДТП дочки, задержали мошенника и передали его полиции.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

299

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter