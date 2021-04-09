27.77 / 27.97 32.88 / 33.25
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Разводил» мужчин на деньги: аферист обманывал клиентов, притворяясь проституткой

13:32 9 апреля 2021
Телефон

В Волгоградской области России правоохранители задержали непризнанного актера, который притворялся проституткой и зарабатывал большие деньги, хотя не оказывал при этом никаких интимных услуг.

Об этом сообщает «РенТВ».

Сообщается, что схема действий афериста была довольно простой: он размещал в Сети объявление от имени девушки легкого поведения и, войдя в образ куртизанки, общался по телефону с клиентами, имитируя женский голос.

До свидания с пикантным продолжением дело так и не доходило. Перед встречей он требовал предоплату и, получив деньги, просто переставал выходить на связь.

Но во время последней аферы у парня «что-то пошло не так», и в итоге он оказался в руках полиции.

Ранее в Одессе несостоявшиеся жертвы афериста, который пытался выманить у них деньги на мнимую операцию для их якобы попавшей в ДТП дочки, задержали мошенника и передали его полиции.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

299

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

Умер принц Филипп

Умер принц Филипп, муж Елизаветы II

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле объявила голодовку

Военный РФ

Ищут повод для нападения: в РФ вспомнили предсказание 400-летней давности о войне с Украиной и Турцией

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер