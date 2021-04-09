«Разводил» мужчин на деньги: аферист обманывал клиентов, притворяясь проституткой
В Волгоградской области России правоохранители задержали непризнанного актера, который притворялся проституткой и зарабатывал большие деньги, хотя не оказывал при этом никаких интимных услуг.
Об этом сообщает «РенТВ».
Сообщается, что схема действий афериста была довольно простой: он размещал в Сети объявление от имени девушки легкого поведения и, войдя в образ куртизанки, общался по телефону с клиентами, имитируя женский голос.
До свидания с пикантным продолжением дело так и не доходило. Перед встречей он требовал предоплату и, получив деньги, просто переставал выходить на связь.
Но во время последней аферы у парня «что-то пошло не так», и в итоге он оказался в руках полиции.
Ранее в Одессе несостоявшиеся жертвы афериста, который пытался выманить у них деньги на мнимую операцию для их якобы попавшей в ДТП дочки, задержали мошенника и передали его полиции.
Иллюстративное изображение с Pixabay.299
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