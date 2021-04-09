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Мир

Не смог вынести отказа: геймер убил семью девушки, с которой познакомился онлайн, и жил три дня в квартире с трупами

12:07 9 апреля 2021
Труп

В столице Южной Кореи Сеуле произошла страшная трагедия: 24-летний Ким Тхэ Хен был арестован после того, как полиция обнаружила его в квартире с тремя трупами.

Об этом пишет Daily Star. По данным полиции, парень пробрался к девушке, с которой познакомился в онлайн-игре, и зарезал ее вместе с семьей. После убийства обвиняемый прожил в этом доме еще три дня, прежде чем его задержали.

По версии следствия, Ким влюбился в девушку, играя вместе с ней в Сети, однако она не ответила ему взаимностью.

Несмотря на то что убитая отвергала его ухаживания, преступнику все равно удалось узнать ее адрес. Ким представился курьером и проник в квартиру, пока девушки не было дома. Дверь открыла ее сестра, которую он и убил первой.

Около пяти часов он сидел в засаде, пока домой не вернулась мама, а после и его 24-летняя возлюбленная. Всех жертв он зарезал и следующие три дня жил в их квартире, спасаясь запасами пива. За это время он пытался стереть всю информацию со своего мобильного и занимался созданием алиби.

После задержания его отправят на психиатрическую экспертизу. Стражи правопорядка подозревают, что Ким тщательно спланировал убийство за несколько месяцев.

Напомним, что в Великобритании к пожизненному заключению приговорили бойца MMA (смешанных боевых искусств) Пола Робсона, который убил бывшую возлюбленную и попытался убить ее 15-летнего любовника. Робсон шантажировал 47-летнюю учительницу — он вымогал у нее деньги, угрожая придать огласке ее связь с подростком. А потом подстерег их возле дома…

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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