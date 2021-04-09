Американка решила застрелить паука, но пуля попала в пятилетнюю девочку

В США судят 29-летнюю жительницу Алабамы Тронишу Эллис, которую обвиняют в попытке убийства ребенка. Как сообщает издание Metro, Трониша заметила в доме паука и, недолго думая, выхватила пистолет и открыла по нему огонь. Неизвестно, сумела ли она застрелить восьминогого пришельца, но одна из трех выпущенных пуль попала в шею пятилетней девочки Зендайи Кук, оказавшейся поблизости. Ребенку, которого срочно госпитализировали, удалось выжить.

Зендайя, ее братья и отец проживали в одном доме с Транишей, хотя не сообщается, в каких они состоят отношениях. После инцидента Эллис собрала вещи и ушла по требованию остальных жильцов.

Мать девочки Каниша Кук говорит, что дочка теперь страдает от посттравматического стресса и почти перестала разговаривать. Остальные двое ее детей тоже пережили страшное потрясение и теперь боятся находиться в доме. «Они больше не чувствуют себя в безопасности», — заявила она.



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