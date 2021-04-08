27.78 / 27.99 32.86 / 33.23
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Террористы обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике

23:41 8 апреля 2021
Теракт в Мозамбике

В четверг, 8 апреля, в Мозамбике были найдены тела 12 иностранцев, убитых террористами в Мозамбике во время захвата города Палма. Как сообщает британская газета The Times, все жертвы входили в число заложников, удерживавшихся боевиками из группы, сотрудничающей с «Исламским государством» (ИГ) в отеле Amarula Lodge. Там от террористов укрывались в течение недели не менее 200 человек, в основном работники французской энергетической компании Total.

Полицейский Педро да Сильва рассказал журналистам, что люди, находившиеся в отеле, предприняли попытку прорваться на свободу. Это произошло 26 марта. Около 60 человек на 17 автомобилях покинули гостиницу и двинулись в направлении позиций правительственных войск, которые пытались взять под свой контроль Палму, захваченную террористами.

Однако боевики перехватили часть машин. Прорвались только 7 автомобилей. Террористы связали пытавшихся бежать иностранцев и обезглавили их под манговым деревом рядом с отелем.

Отель, в котором террористы удерживали иностранцев

Как сообщает The Times, правительственным войскам в итоге удалось выбить боевиков из города. Однако до сих пор остается неизвестной судьба примерно 100 иностранцев из тех, что находились в Amarula Lodge. Их поиски продолжаются.

Total эвакуировала всех своих рабочих из Палмы. В компании заявили, что сотрудники вернутся в город только после того, как им будет обеспечена полная безопасность.

Пока удалось опознать лишь двоих из тех, кого обезглавили террористы. Это британский подданный Филип Мауэр и гражданин ЮАР Эдриан Нел.

Палма привлекает ИГ своими газовыми месторождениями. Их разработкой занимается Totalпо договору с властями Мозамбика. Проект оценивается в 20 миллиардов долларов.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Алла Пугачева

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер