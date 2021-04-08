27.78 / 27.99 32.86 / 33.23
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Одного из богатейших британцев зарезали в собственном особняке

22:55 8 апреля 2021
Сэр Ричард Саттон убит в собственном имении

В четверг, 8 апреля, британские СМИ сообщили об убийстве 83-летнего сэра Ричарда Ленксингтона Саттона, одного из богатейших жителей Соединенного Королевства. Тело баронета было найдено в его имении в Дорсете. Саттон скончался от множественных ножевых ранений.

Его жена Анна Шрайбер была доставлена в критическом состоянии специальным вертолетом в больницу в Бристоле. Женщина тоже получила ножевые ранения. Врачи борются за ее жизнь.

Имение Морхилл, где было совершено убийство

Полиция арестовала подозреваемого. Имя этого человека пока не сообщается. Известно, что ему 34 года. И это знакомый Саттона. Он побывал в день убийства в имении сэра Ричарда и уехал оттуда на автомобиле Range Rover. Машину обнаружили в Хаммерсмите, Лондон, примерно в 160 километрах от Дорсета. Там же и был задержан подозреваемый. Мотив убийства выясняется.

Разбитый Range Rover привлек внимание полиции. Оказалось, что главный подозреваемый приехал из Дорсета в Лондона на этой машине

Сэр Ричард Саттон занимает 435-е место в списке самых богатых британцев по версии газеты The Sunday Times. Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов (414 миллионов долларов). Саттону принадлежат два дорогих отеля на Парк-Лейн в Лондоне, в том числе 5-звездочный Sheraton Grand, еще один 5-звездочный отель Athenaeum на Пикадилли, несколько ферм и загородных домов.

Саттону принадлежит 5-звездочный отель Sheraton Grand в Лондоне

Имение Морхилл, в котором было совершено убийство, сэр Ричард приобрел в 2014 году за 1,4 миллиона фунтов (2 миллиона долларов).

У Саттона остались двое детей от первого брака и пятеро внуков.

419

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Алла Пугачева

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер