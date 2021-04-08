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Действующая «Миссис мира» арестована за устроенный ею скандал в финале конкурса красоты «Миссис Шри-Ланка»

20:01 8 апреля 2021
Каролин Джури и конкурсантка, занявшая второй место

Действующая «Миссис Мира» Каролин Джури арестована после устроенного ею скандала в Коломбо во время финала конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Шри-Ланка». Как сообщали «ФАКТЫ», Каролин (сама уроженка Шри-Ланки, победившая на аналогичном конкурсе в 2019 году), по собственному почину вышла на сцену, стянула корону с головы победительницы Пушпики Де Силва и водрузила ее на конкурсантку, занявшую второе место. Свой поступок Джури объяснила тем, что Пушпика якобы разведена — а значит, нарушила правила конкурса.

Де Силва (которая на самом деле не оформляла развод, хотя и живет отдельно от мужа) ушла за кулисы в слезах. А позже обратилась за медицинской помощью в больницу в связи с причиненной ей Каролин травмой головы. Она также заявила, что подаст в суд за «необоснованное и оскорбительное» обращение с ней.

Организаторы конкурса уже извинились за произошедшее и вернули Пушпике корону.

Как сообщает Би-би-си, помимо Каролин арестована также ее подруга-модель Чула Падмендра, которая помогала «свергнуть» королеву красоты.

«Мы разочарованы. Кэролайн Джури позорно вела себя на сцене. Организация „Миссис мира“ уже начала расследование по этому поводу», — сообщили организаторы мероприятия. Так что теперь самой Каролин грозит лишиться короны.

Фото YouTube

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