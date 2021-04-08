Бывший российский губернатор рассказал правду о существовании снежного человека

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил себя «отцом» йети, рассказав историю его прогулок в регионе Горная Шория.

«Каюсь, да, это я подогревал интерес к йети», — приводит слова экс-чиновника Mash.

С 2010 года в Шории с его подачи стали отмечать День снежного человека и даже учредили специальный приз в миллион рублей тому счастливчику, который найдёт мифического великана. Туристы действительно стали приезжать чаще.

А когда интерес к йети пропадал, Тулеев привлекал главу Таштагольского муниципального района Владимира Макуту, который наряжался в белую шкуру и бегал по горам, чтобы вновь пробудить ажиотаж.

«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: «Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь…», — объяснил свои намерения экс-губернатор в Instagram.

Кстати, день снежного человека совпадает с открытием горнолыжного сезона.

Напомним, Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года и ушел в отставку после трагического пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Этот пожар в ТРЦ произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Фото Амана Тулеева в соцсети



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