Звезда 90-х Андрей Губин покинул Россию и возвращаться не думает

Российский певец Андрей Губин, более известный слушателям как исполнитель хита «Мальчик-бродяга», готовится к празднованию 47-летия в Египте, куда он переехал. Как сообщает СтарХит, жить за границей безбедно музыканту удается благодаря авторским отчислениям со своих хитов.

В окружении певца журналистам рассказали, что тот арендует большой красивый дом в городе Дахаб на берегу Акабского залива.

«Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — пояснили друзья выбор знаменитости.

В 2020 году Губину поставили неутешительный диагноз — левосторонняя прозопалгия лица (недуг нервной системы, вызывающий постоянные боли и судороги в области лица). Причиной его возникновения медики назвали стресс и хроническую усталость. Именно этим, по их словам, объясняются разительные изменения во внешности певца. Так что переезд в теплые края ему был жизненно необходим.

Андрей Губин, 2020 год

В числе запомнившихся песен Губина — «Мальчик-бродяга» (1995 год), «Зима-холода» (1998 год), «Такие девушки, как звезды» (2000 год) и другие.

Напомним, ранее Россию оставил и актер Алексей Панин, который с дочерью переехал в Испанию. Анна уже получила гражданство этой страны.

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