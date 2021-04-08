27.78 / 27.99 32.86 / 33.23
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Открытым текстом: Козак назвал условие вторжения России в Украину

16:14 8 апреля 2021
Дмитрий Козак

В Кремле заявили, что РФ готова «встать на защиту» Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, — ее нет», — сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции. При этом он заявил, что РФ может «встать на защиту жителей Донбасса», если будет вынуждена.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — подчеркнул Козак .

По его словам, конфликт на Донбассе может быть урегулирован за год.

Сребреница — город в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией. В 1995 году он перешел под контроль сербских формирований, возглавляемых генералом Ратко Младичем, после чего в городе погибли или пропали без вести около 8 тысяч мусульман.

Напомним, известный эксперт считает, что вероятность полномасштабной войны России против Украины нарастает с каждым часом.

Фото: kremlin ru

1569

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Алла Пугачева

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

Андрей Губин

Звезда 90-х Андрей Губин покинул Россию и возвращаться не думает

Дмитрий Козак

Открытым текстом: Козак назвал условие вторжения России в Украину

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер