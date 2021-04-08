Открытым текстом: Козак назвал условие вторжения России в Украину

В Кремле заявили, что РФ готова «встать на защиту» Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, — ее нет», — сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции. При этом он заявил, что РФ может «встать на защиту жителей Донбасса», если будет вынуждена.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — подчеркнул Козак .

По его словам, конфликт на Донбассе может быть урегулирован за год.

Сребреница — город в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией. В 1995 году он перешел под контроль сербских формирований, возглавляемых генералом Ратко Младичем, после чего в городе погибли или пропали без вести около 8 тысяч мусульман.

Напомним, известный эксперт считает, что вероятность полномасштабной войны России против Украины нарастает с каждым часом.

Фото: kremlin ru

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