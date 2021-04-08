Дело не в формате: американский дипломат оценил возможность участия США в переговорах между Украиной и РФ

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид уверен в том, что его страна будет активно пытаться урегулировать ситуацию на Донбассе, в том числе переговорами со странами нормандского формата. Такое мнение он выразил в интервью изданию «ГОРДОН».

Дипломат считает, что администрация Байдена «будет рассматривать разные возможности играть более активную дипломатическую роль». «Существует несколько опций, (в том числе) двусторонние переговоры с Россией при координации Франции и Германии. Или в более расширенном формате», — отметил Фрид.

В то же время он подчеркнул, что «формул много».

«Суть не в формате, а в том, как убедить Путина, что в его же интересах прийти к соглашению… Если Путин решит договориться — он получит любой формат. Рамочное соглашение существует, если он к нему готов. Вопрос в том, на каких условиях Путин согласится уйти с Донбасса. Мне кажется, к этому решению может подтолкнуть в большей степени международное давление», — заявил Фрид.

При этом дипломат не стал вдаваться в детали разных возможных вариантов дипломатических форумов, но заверил, что США будут активны в поиске решения, работая вместе с Францией и Германией.

«Мы, администрация Байдена, активно работаем с этими странами, и это хорошо. Людям Трампа было намного сложнее. Даже когда были попытки сделать правильные шаги, Трамп вставлял им палки в колеса», — посетовал он.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. Но после того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу «речь не идет».

Ранее Дэлиел Фрид пояснял, почему Дональд Трам был «самым удобным для Кремля» президентом США. По его мнению, 45-й американский президент искренне симпатизировал президенту РФ Владимиру Путину.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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