В особняк Меган Маркл и принца Гарри вызывали полицию девять раз за девять месяцев

Стало известно, что в калифорнийский особняк стоимостью 14 миллионов долларов, в котором в июле прошлого года поселились Меган Маркл и принц Гарри со своим первенцем Арчи, девять раз за девять месяцев приезжала полиция.

Как сообщает издание The Sun, полицейских вызывали по телефону. Также они реагировали на срабатывавшую сигнализацию. Так, на рождественские праздники на территорию особняка внука британской королевы пробрался некий 37-летний Николас Брукс, который, как оказалось, был под действием наркотиков. Самый свежий случай срабатывания системы тревоги был зафиксирован 16 февраля.

Меган и Гарри, отказавшиеся от статуса работающих членов королевской семьи, лишились круглосуточной защиты, которую им обеспечивали полицейские Скотленд-Ярда за счет денег налогоплательщиков. И теперь вынуждены платят за свою охрану самостоятельно.

Герцогиня Сассекская в интервью Опре Уинфри рассказала, что она отправляла письма, в которых умоляла семью Гарри не забирать сотрудников его личной охраны, предупреждая, что ему угрожают смертью. А сам принц, привыкший к персональным телохранителям с детства, признался, что никак не предполагал, что его оставят без защиты.

«Я родился принцем. Я унаследовал риск. Так что это было для меня шоком», — сказал он.

Меган также заявляла, что ее сыну Арчи не предоставили титул принца из-за сомнений в цвете его кожи. А в связи с этим он не получил и якобы положенной ему круглосуточной охраны.





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